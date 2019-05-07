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Okul birincisi engelli öğrenci Mertcan şiir kitabı çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi'nde okuyan bedensel engelli Mertcan Budak (20), 'Gönlümün Hazineleri' adını verdiği 48 sayfalık şiir kitabı çıkardı.

Okul birincisi engelli öğrenci Mertcan şiir kitabı çıkardı

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi'nde okuyan bedensel engelli Mertcan Budak (20), 'Gönlümün Hazineleri' adını verdiği 48 sayfalık şiir kitabı çıkardı. Okulunun birincisi olan Budak, kitabında insan sevgisine yer verdiğini söyledi.
Doğubayazıt'ta yaşayan Leyla (57) ve Osman Budak (60) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Mertcan, dünyaya geldikten 7 ay sonra sarılık nedeniyle Ankara'ya sevkedildi. Buradaki tetkiklerde hastalığına teşhis konulamadı. Mertcan bedensel engelli kalarak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hayata küsmeyen Mertcan, ilk ve ortaokulu başarıyla geçtikten sonra Ahmedi Hani Anadolu Lisesi'ne kaydoldu. Okulunun en başarılı öğrencisi olan Mertcan, şiire olan sevgisi nedeniyle kitap çıkardı. 'Gönlümün Hazineleri' kitabında insanlara ve doğaya olan sevgisini dile getirdiğini belirten Mertcan, ailesi ve öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü anlatarak, "Boş zamanlarımda şiir kitapları okuyorum, şiir yazıyorum, derslerimi çalıyorum, sosyal medyada geziniyorum. Telefonda sosyal medyayı kullanmak hoşuma gidiyor. Ben en çok şair ve yazarlardan Yunus Emre ve Tefik Fikret'in kitaplarından hoşlanıyorum. Mehmet Emin Bayar'ın 'İnsanlık sevgisi' şirinin bulunduğu kitaptan çok etkilendim" diye konuştu.
Kendisi gibi engellilere seslenen Mertcan, "Hiçbir zaman hayat mücadelesini bırakmayın. İnsan mücadele etti mi başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bir de bu hayatta en önemli şey budur. Hayatı, doğayı, hayvanları, en önemlisi insanları sevin. Bunları yaptıktan sonra hayatın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz" dedi.
Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Mertcan Budak, bir gün tribünde maç izlemeyi düşlediğini ifade ederek, "İnşallah bu güzel kulüpten bir gün maçlarını izlemem için davet alırım. En büyük hayalim bir gün maçları stadyumda izlemek" temennisinde bulundu.
Baba Osman Budak, Mertcan'ın doğumundan 7 ay sonra rahatsızlandığını belirterek, "Ankara'da yapılan tedavinin ardında tıbben fizik tedaviyle düzeleceğini söylediler. Ve o yıldan bu yana sevgiyle birlikte oğlum biraz düzeldi. Kitap yazma sevgisi, Edebiyat öğretmenleri tarafından dersi Mertcan'a daha çok sevdirerek, şiir yazmaya teşvik ederek sevdirdi" dedi.
Budak için sınıf arkadaşları ve öğretmenleri sınıfta Galatasaray forması ve sürpriz pasta ile kutlama yaptılar. Budak, yoğun duygular içinde kitabını imzalayarak arkadaşlarına hediye etti.

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Okul birincisi engelli öğrenci Mertcan şiir kitabı çıkardıOkul birincisi engelli öğrenci Mertcan şiir kitabı çıkardıOkul birincisi engelli öğrenci Mertcan şiir kitabı çıkardıOkul birincisi engelli öğrenci Mertcan şiir kitabı çıkardı

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