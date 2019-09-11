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Okul çağındaki çocuklara beslenme uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 13:11 | Son Güncelleme

Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Kader Lala, okul çağındaki çocukların beslenmesi konusunda ailelere uyarılarda bulundu.Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarının değişebileceğini kaydeden Diyetisyen Kader Lala, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin her yaş döneminde olduğu gibi özellikle de çocuklar için de çok önemli olduğunu söyledi.

Okul çağındaki çocuklara beslenme uyarısı

Memorial Dicle Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Kader Lala, okul çağındaki çocukların beslenmesi konusunda ailelere uyarılarda bulundu.
Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarının değişebileceğini kaydeden Diyetisyen Kader Lala, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin her yaş döneminde olduğu gibi özellikle de çocuklar için de çok önemli olduğunu söyledi. Lala, “Okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıkları kazanmasında çevre, aile, okul etkin rol oynamaktadır. Bu dönemde kazanılacak beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürmektedir. Kemik, diş ve kasların gelişimi için her gün 2-3 su bardağı süt veya yoğurt ve 1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir tüketilmeli. Beyin gelişimi, hastalıklara karşı direnç ve kansızlıktan korunmak için her gün 2-3 köfte büyüklüğünde et, tavuk, balık veya hindi tüketilmeli. Haftanın 2 günü kuru baklagil yemeği tüketilmeli. Bunlara ek olarak haftada 3-4 defa 1 adet yumurta tüketilmelidir. Hastalıklardan korunabilmek, göz, diş, cilt sağlığı ve sindirim sisteminin düzenli çalışması için her gün 5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Enerjinin sağlanması, sinir sisteminin düzenli çalışması için her gün 4-6 dilim ekmek, 1 tabak pilav veya makarna tüketilmelidir” dedi.

"Çocuklar evden mutlaka kahvaltı yaparak çıkmalı"
Çocukların okulda tüketecekleri besin tercihlerini pasta, bisküvi, kurabiye, çikolata, gofret, kola, cips gibi sağlıksız yiyeceklerden kullanmalarını önlemek adına evden mutlaka kahvaltı yapıp çıkması gerektiğini vurgulayan Lala, “Kahvaltıda süt, peynir, yumurta gibi kaliteli protein kaynakları, domates, salatalık gibi taze sebzeler ve ekmek yer almalıdır. Çocuğun beslenme çantasında kolay taşıyabileceği ve çabuk bozulmayan besinler yer almalıdır. Örnek olarak taze veya kuru meyveler verilebilir. Bunlara ek olarak ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar çocuğun beslenme çantasına eklenmelidir. Bu tarz besinler okul çağındaki çocuğa enerji vererek çocuğun dersteki konsantrasyonunun ve okul başarısının artmasına ve yardımcı olur. Okulunda yemekhanesi olmayan çocukların okul kantininden patates kızartması, döner, hamburger, poğaça, kola, gazoz, hazır meyve suları gibi sağlıksız tercihler yapmasını önlemek için çocuğun beslenme çantasında mutlaka ev yapımı peynirli tost veya sandviç, ev yapımı kek, taze sıkılmış meyve suyu, süt, ayran gibi sağlıklı seçenekler yer almalıdır” diye konuştu.

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