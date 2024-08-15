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  4. Okul çantası enflasyon ve fahiş zamlarla doldu! Maliyeti 3 bin TL’yi buluyor…

Okul çantası enflasyon ve fahiş zamlarla doldu! Maliyeti 3 bin TL’yi buluyor…

15.08.2024 09:40
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Eylül ayında başlayacak olan 2024 – 2025 eğitim öğretim hayatı için hazırlıklara başlandı. Öğrenciler yeni dönemin bir an önce başlaması için heyecanlanırken, veliler ise gördükleri okul malzemeleri fiyatlarıyla şaşkına döndü. Bir okul çantasını dolmanın maliyeti bu yıl 3 bin TL’yi buldu.

Enflasyonun artması hayatın birçok alanında zamlarla hissedilirken, okul malzemelerinde de fahiş fiyatlarla kendini gösterdi. Yeni okul döneminde kırtasiye malzemelerinin maliyeti yüzde 30 ile 60 oranında zamlandı. Bu yıl okula birinci sınıfta başlayacak bir öğrencinin en temel ürünlerini içeren okul çantasının maliyeti 1.625 liradan başlarken, geçen yıl aynı liste için yalnızca 1.053 lira ödemesi yeterliydi.
Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Genel Sekreteri İrem Özkal, geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında, genel olarak ürün bazında yüzde 30 ile 60 fiyat artışı olduğunu ifade ederek, “Bu yıl bir çanta ortalama 1.625 ile 1800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Tüketicinin, talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor” diye belirtti. Özkal, toplam 22 kalemden oluşan ve her üründen 1 adet seçilerek yapılan listenin bu yıl 1.625 lira gibi bir maliyeti ortaya çıkardığını söyledi.

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SIRT ÇANTASI 500 TL, BESLENME ÇANTASI 170 TL

TÜKİD tarafından hazırlanan listede geçen yıl 15 lira olan 60 yapraklı yazı defteri bu yıl 28 lira olarak fiyatlanırken 12’li kurşun kalemin fiyatının 44 liradan 57 liraya, oyun hamurunun fiyatının 50 liradan 75 liraya, sırt çantasının fiyatının 300 liradan 500 liraya, beslenme çantasının fiyatının ise 90 liradan 170 liraya çıktığı görüldü. 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde velilerin kırtasiye alışverişlerinde ürün güvenilirliğine dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulanan Özkal, “Kırtasiye ürünlerinin neredeyse tamamı testlerden geçiyor. Velilerin de ürünleri alırken güvenilir ürünleri tercih etmesi çok önemli. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalı. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler” diye devam etti.

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ÜRÜN SAYISI ARTTIKÇA MALİYET ARTIYOR

Temel ihtiyaçları barındıran listedeki ürünlerin kalitesine ve velilerin tercihine göre maliyetin artacağını kaydeden TÜKİD Genel Sekreteri İrem Özkal, ürün sayısı arttıkça ve seçilen malzemeler değiştikçe aynı listenin maliyetinin de yükseldiğine dikkat çekti. Özkal bu noktada maliyetin 3 bin liraya kadar çıkabildiğine dikkat çekerek, “Bir sırt çantasını 400 liraya da alabilirsiniz 1.000 liraya da. Bu tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre değişir” dedi.

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(AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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okul çantası
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