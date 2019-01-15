Okul çatısına çıkan hizmetliyi, işitme engelli arkadaşı ikna etti

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde hizmetli olarak çalıştığı okulun çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K. (45), aynı okulda kendisi gibi hizmetli olarak görev yapan işitme engelli Hülya Candan tarafından 1 saatlik çaba sonucunda ikna edilip, indirildi.

Evli ve 2 çocuk babası M.K., bugün saat 16.00 sıralarında, hizmetli olarak çalıştığı Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısına çıktı. 3 katlı binanın çatısında oturup, ağlayan ve ailevi sorunları olduğunu belirten M.K.'yi fark eden okul görevlileri durumu, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bir yandan da çevredekilerle birlikte, psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen M.K.'nin çatıdan inmesi için ikna edilmesine çalışıldı. Ancak kimseyi yanına yaklaştırmayan M.K., ceketini çıkarıp, sigara yaktı. Bu sırada gelen polis ekiplerinin de ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine aynı okulda hizmetli olan M.K.'nin yakın arkadaşı, işitme engelli Hülya Candan'dan yardım istendi. Candan, itfaiye merdiveni ile M.K.'nin bulunduğu bölüme çıkarıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda Hülya Candan, uzun süredir birlikte çalıştıkları için el, kol hareketleri ile anlaşabildiği M.K.'yi çatıdan inmeye ikna etti. M.K., itfaiye merdiveni ile çatıdan indirildi. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen M.K., daha sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

