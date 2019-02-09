Okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Ülke genelindeki okul çevreleri ile servis araçlarında yapılan denetimlerde bin 733 araç ve sürücüsüne ceza kesildi, 2 bin 670 aranan kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 673 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerinin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanması amaçlandı.

Polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 31 bin 600 okul servis aracından 208'ine "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamaktan", 84'üne "emniyet kemeri takmamaktan", 55'ine "fazla yolcu taşımaktan" ve bin 386'sına diğer ihlallerden olmak üzere toplam bin 733 araç ve sürücüsüne ceza kesildi.