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Okul çevrelerinde açık sigara satışına denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, okul çevrelerinde bulunan market, büfe ve tekel bayilerinde, açık sigara satışının engellenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, okul çevrelerindeki market, büfe ve tekel bayilerinde açık sigara satışının engellenmesine yönelik denetim yapıldı.

Mobil Okul Timleri, okul çevrelerinde açık sigara satışının engellenmesine yönelik market, büfe ve tekel bayilerini kontrol etti.

Denetimde 186 kilogram açık tütün, 105 paket nargile tütünü, 38 paket bandrolsüz sigara paketi, 137 paket şeffaf poşet içerisinde tütün sarılı sigara ile 10 paket nargile aroması ele geçirildi.

Ayrıca 6 iş yerine tek dal sigara satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine "4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" hükümlerine göre İdari işlem yapıldı, çalıştırma ruhsatı olmadığı belirlenen 3 iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

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