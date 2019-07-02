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Okul çevrelerinde tek dal sigara uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi ile "tek dal sigara" ve "narkotik ve göçmen kaçakçılığı" uygulamaları kapsamında bilgiler verdi.İçişleri Bakanlığı aylık değerlendirme toplantısında ülke genelinde ilk 6 ayda yapılan faaliyetler ile Haziran ayı değerlendirmesi yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi ile "tek dal sigara" ve "narkotik ve göçmen kaçakçılığı" uygulamaları kapsamında bilgiler verdi.
İçişleri Bakanlığı aylık değerlendirme toplantısında ülke genelinde ilk 6 ayda yapılan faaliyetler ile Haziran ayı değerlendirmesi yapıldı. Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı’nın yaptığı basın toplantısında Haziran ayında ülke genelinde; okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi ile "tek dal sigara" ve "narkotik ve göçmen kaçakçılığı" uygulamaları kapsamında da bilgiler verdi.
Bu çerçevede yapılan uygulama kapsamında 783 bin 532 kişinin kontrol edildiği, 3 bin 69 araması olan zanlının yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Uygulama çerçevesinde, 155 bin 650 aracın kontrol edildiği ve bunlardan 3 bin 446 araca cezai işlem uygulandığı da ifade edildi. Toplum huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 52 bin 214 umuma açık yerin de denetlendiği, bunlardan 985’ine işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

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