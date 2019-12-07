Okul çevrelerindeki asayiş olayları, alınan tedbirlerle azaldı

Türkiye genelindeki okullar ve çevresinde alınan tedbirler ve denetimler sonucu, yaralama, tehdit, hakaret, hırsızlık gibi olaylarda yüzde 25,1 azalma sağlandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde polis/jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar öncelik derecelerine göre tasnif edildi.

Bu tasnifin ardından okullarda 3 bin 678 okul kolluk görevlisi, 22 bin 174 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağlamak üzere 5 bin 537 polis ekibi ile 3 bin 50 jandarma devriye personeli ve 20 bin özel güvenlikçi görevlendirildi.

Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ülke genelinde tüm okul çevrelerinde oluşturulan yaya devriyeler ve motorize ekiplerle park ve bahçeler, metruk binalar, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içki satışı ve sunumu yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerler ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli kişilere yönelik denetimler yapıldı.