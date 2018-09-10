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"Okul çevresinde uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:55 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Günay Özdemir: - "Günümüzün en büyük sıkıntısı bağımlılık. Bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmalıyız. Okul çevresinde uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Okul çevresinde uyuşturucuya yönelik tüm girişimleri el birliğiyle önleyip, bu sorunu çözeceğiz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı çalışmaları kapsamında, "Okul Güvenliği, Çevre Sağlığı ve Gıda Tedbirleri" toplantısı düzenlendi.

Edirne Valisi Günay Özdemir başkanlığında Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, okul aile birliği temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Özdemir, okul çevrelerinde çocukları zehirlemek isteyen uyuşturucu satıcılarına geçit verilmeyeceğini söyledi.

Uyuşturucunun son yılların en önemli sorunlarının başında geldiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Okullarımızda yaşanan tüm sorunlarımızı kurumlarımız ve belediyelerimizin iş birliğiyle çözeceğiz. Yaşanan problem neyse gerekli çözümün bulunup hızlı şekilde çözülmesi çok önemli. Özellikle son yıllarda uyuşturucu konusunda Türkiye çok ciddi problemle karşı karşıya. Şu anda cezaevlerinde bulunan insan sayısı 240 bin civarında. Uyuşturucu pazarlamadan dolayı cezaevlerinde yatan insan sayısı 60 bin. Cezaevlerinde uyuşturucu pazarlama suçundan yatan insanların sayısı toplam kişi sayısının yüzde 25'ini oluşturuyor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu sayıda uyuşturucu kullananlar ve diğerleri hariç. Onun için günümüzün en büyük sıkıntısı bağımlılık. Bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmalıyız. Okul çevresinde uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Okul çevresinde uyuşturucuya yönelik tüm girişimleri el birliğiyle önleyip, bu sorunu çözeceğiz."

Edirne Milli Eğitim Müdürü Cırıt da okulların güvenliği konusunda emniyetle birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirterek, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Toplantı, katılımcıların sorun ve taleplerinin iletilmesinin ardından yapılan değerlendirme çalışmasıyla sona erdi.

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