Okul Çevresindeki Esnaf Ekonomik Sıkıntı Yaşıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okulların sadece anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için açılması, okul çevresindeki esnafları olumsuz etkiledi. Okulların Mart ayından bu yana kapalı olmasından dolayı ekonomik anlamda zor günler geçirdiklerini ifade eden işyeri sahipleri VOA Türkçe’ye konuştu.
“İşlerimiz yüzde 80 oranında düştü”
İstanbul’da bir okulun yakınında büfe işleten Mustafa Kalınkaya, okulların kısıtlı olarak açılmasının işlerine çok olumsuz yansıdığını ve bu nedenle giderlerini bile karşılayamadıklarını söyledi.
Kalınkaya, “İşlerimiz okul olmadığı zaman yüzde 80 oranında düşüyor. Bu da giderleri karşılamıyor. Bizde ürün kalemi çok fazla. Bu kalemleri göz önünde bulundurduğunuzda hepsi ayrı bir maliyet. Bunun yanında diğer ana giderlerimiz olan stopajımız, kiramız ve faturalarımız var. Hepsini bir araya getirdiğinizde ciddi maliyetler ortaya çıkıyor” diye konuştu.
“Esnaf olarak zor durumdayız”
Eşinin de başka bir işte çalıştığını kaydeden Mustafa Kalınkaya, eşinin maddi desteği olmazsa işini sürdürebilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
“Şimdiki süreçte işlerimiz yine düşük gidiyor. Bir şekilde eksiklerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Ekonomik açıdan baktığınızda zor bir durum. Okul yanında olan kantinler, büfeler, kırtasiyeler şu anda ciddi anlamda ekonomik yönden etkilenmiş durumda. Ben açık konuşayım. Benim eşim çalışıyor ve bana destek oluyor. Yani el birliğiyle işimizi yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreç en kısa sürede sonuçlanır. Çocuklar okullarına döner ve veliler de huzura kavuşur. Umarım bizler de işlerimizin eskisi gibi olduğu günleri görürüz” dedi.
“Anaokulu ve birinci sınıfların açılması bizi kurtarmıyor”
Umutlarını yeni eğitim ve öğretim yılına bağlayan kırtasiyeciler de umduklarını bulamadı. 6 yıldır kırtasiye işleten Fazıl Salimoğlu, geçen yıl 4 çalışanıyla müşterileri karşılamakta zorlandıkları işyerlerinde şu anda hiç iş olmadığını belirtti.
Salimoğlu, “Geçen sene bu zamanlarda dört kişi işlere yetişemiyorduk. Bu sene pandemi işlerimizi çok etkiledi. Anaokulu ve birinci sınıfların açılması bizi kurtarmıyor. Ayrıca öğrenciler uzaktan eğitim aldığı için minimum alışveriş yapıyorlar. Mesela bugün 20 kişi geldi, çoğu sadece baktı. Okul yanında esnaf olduğumuz için kiramız da yüksek. O sebeple şu anda zor durumdayız. Temennimiz okulların bir an önce açılması” şeklinde konuştu.
“Devletten destek bekliyoruz”
Okul bölgesinde kafe işleten Abdullah Sarıkan, okulların açılmamasının zaten kötü giden işlerini daha da olumsuz etkilediğini söyledi. Sarıkan, “Okulların açılmasını bekliyoruz. Okullar açılsa bile milletin çekincesi var, gelmiyor, yemiyor, içmiyor. Ondan dolayı yine perişanız. Neyin ne olacağını bilemiyoruz. Neye karar verecekler, devletimiz bize nasıl bir destek verecek, bekliyoruz. Sağ olsunlar gelip halimizi soran da yok. Şu anda iş yapamaz durumdayız. Bazen öğretmenlerimiz geliyor ve çay içiyor. O satışla da ne kadar ayakta duracağız, onu da bilemiyoruz” dedi.
Para kazanamadığı için vergilerini de ödeyemediğini söyleyen Sarıkan, “BAĞ-KUR’umu ödeyemiyorum. Borçları hep geriye attık. Bunlar ödenecek ama nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Borcumdan dolayı arabamı dahi satamıyorum. Çünkü haciz konulmuş. Borcunu öde, ondan sonra arabanı sat diyorlar” diye konuştu.
“7 aydır kiramı ödeyemiyorum”
Pandeminin başladığı Mart ayından bu yana kirasını ödeyemediğini ifade eden Sarıkan, evin giderlerini de oğlunun karşıladığını sözlerine ekledi.
“Mal sahibinin insafına bağlı her şey. 7 aydır kiramı ödeyemiyorum. Kirayı öde ya da git derse ne yapacağım? Benim bir gelirim bu işyeri. Burası iş yapmazsa kiramı da ödeyemem, vergimi de ödeyemem, eksiklerimi de gideremem. Evimi bile geçindiremiyorum şu anda. Oğlumun başka bir işte çalışması sayesinde evin giderlerini karşılıyoruz” şeklinde konuştu.