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  4. Okul çıkışı eve gitmeyen Tolga her yerde aranıyor

Okul çıkışı eve gitmeyen Tolga her yerde aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde okul çıkışı evine gitmeyen 16 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Okul çıkışı eve gitmeyen Tolga her yerde aranıyor

Edinilen bilgilere göre, İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Tolga Uzbay (16), 26 Aralık Perşembe günü öğlen saatlerinde okuldan çıktı. Çocukları eve dönmeyen aile, durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından harekete geçen polis ekipleri, gencin bulunması için çalışma başlattı. Fizik dersinden zayıf not alan 16 yaşındaki gencin son günlerde üzgün olduğu ifade edilirken, Uzbay’ı görenlerin polise veya ailesine haber vermesi istendi.

(İHA)

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