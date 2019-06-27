Okul çıkışında cinayet davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de aynı lisede okuduğu 15 yaşındaki Mert Emre Karagöz'ü okul çıkışında öldürdüğü iddia edilen aynı yaştaki M.K'ya 20 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk sanık M.K. ile öldürülen Mert Emre Karagöz’ün babası Nihat Karagöz ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen baba Nihat Karagöz, olayın planlı ve kasıtlı bir eylem olduğunu ifade ederek, "Olayı yapan kişinin okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. Daha sonra da silahı sakladığı bir gerçektir. Planlı yaptığı apaçık ortadır. Çocuğum bunu hak etmemişti." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hikmet Gültekin, M.K’nin Mert Emre Karagöz’ün "çocuğu tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son savunması sorulan M.K, silahı silahlara olan merakı ve asker uğurlamalarında kullanmak üzere aldığını, bu silahla ne Mert Emre Karagöz’ü ne de başkalarını vurup öldürmeyi düşünmediğini savunarak, "Suç işlemek istemedim. Olay günü tesadüfen yolda görünce arkadaşlarıyla yaptıkları aklıma geldi. Sinirlendim, onu korkutmak istedim. Bu gayeyle yanına giderek ateş ettim. Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Nasıl olduğunu anlamadım. Çok pişmanım. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum." diye konuştu.