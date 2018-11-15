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"Okul Destek Projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "100 günlük icraat programında öngörülen hedefimize ulaştık. Okul Destek Projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "100 günlük icraat programında öngörülen hedefimize ulaştık. Okul Destek Projesi ile 10 bin 748 çocuğumuza ulaştık." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanlar sunmak amaçlarıyla oluşturulan Okul Destek Projesi'nin başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Selçuk, projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında başarıya ulaştığını bildirerek, "SED hizmetinden yararlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğümüz projeyle 100 Günlük İcraat Programı kapsamında gösterilen 10 bin çocuğa ulaşma hedefini, 10 bin 748 çocuğa ulaşarak gösterdik." ifadesini kullandı.

Selçuk, program kapsamında projenin, 23 ilden 81 ile yaygınlaştırılmasını sağladıklarını vurguladı.

Projeyle sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklendiğine, akademik faaliyetlerle de çocukların okul başarılarının artmasına katkı sağlandığına işaret eden Selçuk, 4 bin 446 çocuğun kütüphanelere ve bin 879 çocuğun sanatsal ve sportif kurslara kaydının yaptırıldığı, 826 sosyal kültürel, 491 de sportif etkinliğin düzenlendiği bilgisini verdi.

Selçuk, meslek elemanlarının da çocuklar ve ailelerle yakından ilgilendiği, onlarla birebir çalışma imkanı bulduklarını vurgulayarak, bakanlığın çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri verdiğini belirtti.

- Çocuk kitaplarının incelenmesi

100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından 0-6 yaş grubuna hitaben 350 kitabın incelemesinin yapıldığını bildiren Selçuk, uygun kriterlere sahip çocuk dostu kitapların isimlerinin kamuoyuyla paylaşıldığını kaydetti.

Selçuk, "Çocuklarımızın kişisel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı içeriklerle mücadelemiz bu çalışmalarla sürecek." ifadesini kullandı.

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Bakan Selçuk Okul Destek Projesi

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