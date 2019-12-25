Okul Destek Projesinden 15 bine yakın çocuk faydalandı

SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor. Bu yılın kasım ayı verilerine göre projeden 14 bin 598 çocuk faydalandı.

Bakanlık tarafından çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti veriliyor.

MERVE YILDIZALP ÖZMEN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında başlatılan Okul Destek Projesinden bu yıl 14 bin 598 çocuk faydalandı.

Çocuklara ve ailelerine, alanında uzman kişiler ile eğitimci personeller tarafından mahremiyet, aile içi iletişim, bilinçli medya kullanımı, madde bağımlılığı ve kullanımı, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı gibi konularda konferans, seminer ve eğitimler veriliyor.

Bu yıl 2 bin 378 çocuk ile 5 bin 403 aile; seminer, konferans ve eğitime katıldı, 2 bin 832 aileye ise mahremiyet eğitimi verildi.

Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda resim, bilgisayar, bağlama, gitar, keman, işaret dili, drama/tiyatro, karakalem, müzik, temel fotoğrafçılık gibi sanatsal ve kişisel gelişim kurslarına bu yıl içinde 1000 çocuk kaydoldu.

- Çocuklar spora yönlendirildi

Proje çerçevesinde, çocukların spora yönlendirilmesi, okuldaki beden eğitimi derslerine aktif katılması amacıyla kurs açıldı.

Bu kapsamda, futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando, boks, kickboks, masa tenisi, okçuluk, satranç, kayak, bocce, atletizm, güreş ve yüzme gibi sporlara 1433 çocuk katıldı.

Çocuklar için 2 bin 129 sosyal, kültürel, bilişsel ve sportif etkinlik düzenlendi.

Çocukların okul başarılarının yükselmesi ve sınıf ortamında derse katılım oranlarının artırılması için bu yıl proje sorumluları tarafından 3 bin 538 okul ziyareti gerçekleştirildi.