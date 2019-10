Okul döneminde bağışıklığı güçlendirecek 5 besin

Acıbadem Adana Hastanesi Uzman Diyetisyeni Pakize Gizem Akgül, çocukların bağışıklığını güçlendirip dengeli beslenmesini sağlayarak okul başarısına katkı sağlamanın çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için 5 besin grubuyla ilgili bilgiler verdi.

Diyetisyen Gizem Akgül, kuşburnu, limon, portakal, yeşil sivri biber, karalahana, karnabahar, koyu yeşil yapraklı besinler, domates, patates gibi sebze ve meyvelerin C vitamininin en iyi kaynakları arasında yer aldığını belirterek, “Suda eriyen bir vitamin olan C vitamini, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi esnasında vitamin değerini kaybedebiliyor. Bu nedenle C vitamininden zengin gıdaların iyice yıkadıktan sonra fazla işlem görmeden ve pişirmeden tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Örneğin meyvenin suyunu sıkmak yerine meyvenin kendisinin tüketilmesi, kesilerek tüketilecekse de kesildikten kısa süre sonra tüketilmesi gerekir. Eğer C vitamini içeren besinler pişirilerek tüketilecekse az pişirme süresiyle ve buharda pişirilmesine dikkat edilmeli. Hazırlanan salatalara tüketileceği zamana yakın taze limon sıkmak C vitamininden daha fazla faydalanılmasını sağlıyor. Çocuğun okul çantasına her gün 1-2 adet turunçgil ve bir öğünde taze limon suyu içeren salata eklenmesi bu sonbahar mevsiminde çocukları hastalıklara karşı koruyabilecek hamlelerden biri” dedi.