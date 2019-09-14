Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, okulların açılmasıyla birlikte çocukların ekran karşısında geçirecekleri verimli süreden anne babaların endişe duymaması gerektiğini söyledi.

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların zamanlarını ekran başında değerlendirme konusu günümüz anne babaları için önemli bir soru işareti oluşturuyor. Türkiye’den doğan ve çocuklara ‘eğlendirirken öğretmeyi’ misyon edinen dijital TV platformu Pepee TV, bu konuda anne babaların en büyük destekçilerinden olduğu belirtiliyor.

Özellikle yuva ve okul çağındaki çocukların ekran başında geçirdikleri zamanla ilgili Pepee çizgi film karakterinin fikir annesi ve Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Çocuğunuz ile birlikte günlük sorumluluklarının ve yapmak istediği aktivitelerin yer aldığı bir plan yapın. Bu planda oyun oynamaya, kitap okumaya, düş kurmaya bolca zaman ayırın, odasını toplamak, çamaşırlarını katlamak, sofra hazırlığına yardım etmek, varsa evcil hayvanının bakımı ile ilgilenmek, varsa ödevini bitirmek gibi sorumluluklarını da mutlaka plana yerleştirin. Yaşına uygun sürelerde dijitalde geçireceği vakti de planın içinde yatma saatine çok yakın olmayan bir dilime koyun. Bunları çocuğunuzun da fikrini alarak beraberce yapın. Dijital zamanı ve diğer hiçbir aktiviteyi ödül ya da ceza olarak kullanmayın. Çocuklarımızın dijitalde geçirecekleri süreleri, onların gelişimine ve eğitimine katkı sağlayacak içerikler ile, kontrollü bir şekilde ve yaşına uygun sürelerde düzenleyin. Dijital çağa doğan yavrularımızı dijital kullanımı konusunda bilinçlendirmemiz ve dijitalde sadece tüketici değil üretici olmaları konusunda desteklememiz de çok önemli. Okul döneminde dijital dünyayı bilinçli yönetin. Bu noktada ebeveynler eğer çocuklarının ne izlediğine, oynadığına, ne kadar vakit geçirdiğine bakmaksızın onları dijital dünyada yapayalnız bırakıyorlarsa endişe etmekte de çok haklı olurlar. Biz Pepee TV’yi en çok da bu sebeple kurduk. Pepee TV hem yaş grubuna uygun süre kısıtlama özelliği, hem içindeki içeriklerin uzmanlarca titizlikle seçilmesi ve yine yaş bilgisine göre farklılaştırma özelliği ile dijitalde çocukların güvenli alanı" dedi.