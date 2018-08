"Okul döneminde kurtulamadım"

"Okul bittikten sonra İzmir'de örgüt bize belirlediği bir bölgede ev gösterdi. O evi tutmak için Şadi ve Hikmet isimli arkadaşlarım ev sahibiyle görüştü. Sonra onlar adına ev tutuldu. Bizden bu süreçte hem eşyaların parası hem de maaşımızın yüzde 15'ini istediler. Ayrıca promosyon, gazete, dergi gibi birçok şey için para alacaklardı. Bu şartları çok saçma gelmişti ve çok defa sorguladım. Ancak her defasında söyledikleri şey bizden sonra da bizim gibi yüksek maneviyatlı insanların yetişebilmesi için bu paraların harcandığıydı. Ayrıca kurban bedeli adı altında her kurban bayramında para isterlerdi. Ancak İzmir'de bunun için her defasında yalandan bir bahane bulup vermedim. Geceleri Fetullah Gülen ölsün diye dua ediyordum. Ancak o zaman bu düzenden kurtulabileceğimi düşünürdüm. Ben terör örgütü üyesi değilim."

Duruşmaya yarın da devam edilecek.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasına yönelik, 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 askerden 23'ü tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.