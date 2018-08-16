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"Okul döneminde kurtulamadım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 23'ü tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edildi - Sanık Ömer O.C: - "Onun söylediği şeyler sanki peygambermiş gibi ilgi görüyordu. Bunlar benim bu örgütten o dönemde soğumamın en önemli sebebiydi. Ancak bu durumda çaresiz ve sıkışmış hissettim kendimi. Okul döneminde kurtulamadım"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 23'ü tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 23'ü tutuklu 57 sanık hazır bulundu.

FETÖ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ömer O.C, mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından yaptığı savunmada, sadece dini yönünü geliştirmek için sözde cemaat evlerine gittiğini, terör örgütüyle alakasının olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Harp Okulu eğitimi aldığı dönemde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sempatizanları için çok şey ifade ettiğini anlatan sanık, "Onun söylediği şeyler sanki peygambermiş gibi onlarda ilgi görüyordu. Bunlar benim bu örgütten o dönemde soğumamın en önemli sebebiydi. Ancak bu durumda çaresiz ve sıkışmış hissettim kendimi. Okul döneminde kurtulamadım." diye konuştu.

- "Maaşımızın yüzde 15'ini istediler"

Sanık Ömer O.C, Harp Okulu eğitimi bittikten sonra örgütün peşini bırakmadığını dile getirerek, savunmasına şöyle devam etti:

"Okul bittikten sonra İzmir'de örgüt bize belirlediği bir bölgede ev gösterdi. O evi tutmak için Şadi ve Hikmet isimli arkadaşlarım ev sahibiyle görüştü. Sonra onlar adına ev tutuldu. Bizden bu süreçte hem eşyaların parası hem de maaşımızın yüzde 15'ini istediler. Ayrıca promosyon, gazete, dergi gibi birçok şey için para alacaklardı. Bu şartları çok saçma gelmişti ve çok defa sorguladım. Ancak her defasında söyledikleri şey bizden sonra da bizim gibi yüksek maneviyatlı insanların yetişebilmesi için bu paraların harcandığıydı. Ayrıca kurban bedeli adı altında her kurban bayramında para isterlerdi. Ancak İzmir'de bunun için her defasında yalandan bir bahane bulup vermedim. Geceleri Fetullah Gülen ölsün diye dua ediyordum. Ancak o zaman bu düzenden kurtulabileceğimi düşünürdüm. Ben terör örgütü üyesi değilim."

Duruşmaya yarın da devam edilecek.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasına yönelik, 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 askerden 23'ü tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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