Okul dönüşü kazada yaralanıp ölen Samet son yolcuğuna uğurlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, okul servisinden inip yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden ortaokul öğrencisi Samet Utku Barak (10), gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Baba Bekir Barak, aynı acıyı başkalarının yaşamaması için oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu servis şirketinden, şoförden ve kazaya neden olan araç sürücüsünden şikayetçi olduğunu söyledi. Milli Eğitim Koruma Derneği Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Samet Utku Barak, geçen 21 Şubat'ta okul çıkışında evine gitmek üzere servis minibüsüne bindi. Servis aracından Kayıhan Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında inen Samet Utku'ya, yolun karşısına geçmek isterken, Gülsüm Dağdaş yönetimindeki 20 R 1214 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan Samet Utku, 112 Acil Servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Samet Utku, 5 gün süren yaşam mücadelesini geçen 26 Şubat'ta kaybetti. Samet Utku'ın ölüm haberi yakınları, öğrenci arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. OKULUNDA KÖŞE OLUŞTURULDU Okulunda Samet Utku Barak için köşe oluşturuldu. Köşeye, kalp şeklinde kesilmiş fon kartonunun içine Samet Utku'nun fotoğrafı yapıştırılıp, etrafına da yine aynı şekilde fon kartonundan çiçeklerle donatılan 'Seni unutmayacağız' yazılı pano konuldu. Pano önünde konulan sırayı Samet Utku'nun arkadaşları çiçeklerle donattı. Arkadaşları, Samet Utku için duygu dolu mektuplar yazarak, ailesine iletti. CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU Samet Utku Barak için bugün Kayıhan Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Pamukkale Belediye Başkan adayı Ahmet Divarcı, çocuğun ailesi, öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Samet Utku'nun cenazesi Kayıhan Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Üç çocuğundan birini toprağa veren gözü yaşlı baba Bekir Barak (54), oğlunun ölümünde servis aracının şoförünün sorumluluğu olduğunu belirtip, "Servis aracında çocukları ailelerine teslim eden görevli de yokmuş. Oğulumu evin önündeki yolun karşısında indirmiş. Normalde evin önünde indiriyordu. Ama kazanın olduğu gün servis aracını da başka bir şoför kullanıyormuş. Böyle olaylar başka çocukların başına gelmesin, aileler büyük acı yaşamasın, önlem alınsın. Okul servisi firmasından, şoföründen ve çarpan hafif ticari araç sürücüsünden polisteki ifademde şikayetçi oldum" dedi. Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Gülsüm Dağdaş ile okul servisi şoförü, polisteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

