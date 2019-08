Okul fobisine karşı ailelere ve eğitimcilere uzmanından uyarı geldi

UYKU VE YEMEK SAATİNİ DÜZENLİ HALE GETİRİN

Tatil süresinde sapmalara uğrayan uyku ve yemek saatinin de düzenine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Türkmen, “Çocuklar açıklama yaptığınızda her şeyi anlayabiliyorlar. Mutlaka belli bir düzen içerisinde kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği düzenli olmalı. Bağımsız olarak hareket etmemeli. Zor bir süreç, ancak çaba göstermek bu noktada çok önemli. Tatilde tolerans gösterilen uyku saatlerini yavaş yavaş, birden olmasa bile kızmayarak erkene çekmeli ve her şey nedenleriyle anlatılmalı. Çocuklar her şeyi anlıyorlar. Sadece onların birey olduklarını unutmayalım. Onları karşımıza alıp anne ve babaları olarak ‘biz senin yanındayız, senin destekçiniz, seni anlamaya çalışıyoruz, zorlandığın yerlerde yanında olacağız’ mesajı vermeliyiz” dedi.

OYUN DÜNYASINDA OLDUKLARINI UNUTMAYIN

Ailelerin okula adaptasyon sürecinde çocuklarını motive etmesi gerektiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Esma Türkmen, “Çocukların oyun dünyasında yaşadığını unutmamamız gerekiyor. Onlar için her şey oyundan ibaret. Keşke bizler de bunu kaybetmemiş olsaydık. Çocuğun derse bakış açısını da oyunlarla sağlamak gerekiyor. Burada öğretmen ve okul faktörü de çok önemli. Öğretmenin öğretici olmasındansa bu işi oyunla, keyifle yapması okulu sevdiren şeylerden bir tanesi. Bunu bizim evde sürdürebilmemiz eğitimin önemli parçası. Eğitim ve öğretim yerinin okul olması çok önemli. Ödevlerinde bu çocuğa evde destek olurken yine oyunla, motivasyonla yapmak gerekir. Çocuk; ‘bu ödev bitsin ve oyun oynayayım’ diye düşünmemeli. Eğer bunu yaşarsa ders motivasyonu tamamen ortadan kalkar. Ödevi sevimli, kitap okumayı keyifli hale getirmek, bir hayal dünyası oluşturmak, çocukla vakit geçirmek gerekiyor” diye konuştu.