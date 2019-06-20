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Okul gıdası logosu tebliği yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya gibi gıda işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılacağını belirtti.Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılacak.

Okul gıdası logosu tebliği yayımlandı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya gibi gıda işletmelerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılacağını belirtti.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda okul gıdası logosu kullanılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve MEB, belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile iş birliği yapabilecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan okul gıdası logosu uygulaması usul ve esasları hakkında tebliğ, 20 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda ‘Okul Gıdası’ logosu yer alacak. Logo, Tarım ve Orman Bakanlığından işletme kayıt/onay belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, belirlenen kıstaslara uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılabilecek. Buralarda satılacak hazır ambalajlı gıdalar, Türk Gıda Kodeksi’ne de uygun olacak. Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içeceklerde okul gıdası logosu bulunamayacak. Okul gıdası kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gıda işletmelerine bildirilecek. Okul/kurum müdürlükleri, bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları konusunda gerekli denetimleri yapacak” dedi.

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