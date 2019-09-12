'Okul Gıdası Logosu' uygulamasına 1 yıl erteleme geliyor

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - 'OKUL Gıdası Logosu' uygulamasına ilişkin tebliğin 1 yıl ertelendiği ileri sürüldü. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, "Bizim talebimiz sadece 1 yıllık erteleme değil. Biz logo uygulamasıyla ilgili tebliğin yeniden masaya yatırılmasını, ürün yelpazesini genişletecek ve uygulanabilir bir hale dönüştürülerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Okul Gıdası Logosu' uygulamasına göre, okul kantinlerinde sadece üzerinde 'okul gıdası logosu' olan sağlıklı ürünlerin satılması öngörülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğin yürürlüğe girme tarihi daha önce 16 Eylül olarak belirtilirken, şimdi bunun 1 yıl ertelendiği, konuya ilişkin Bakanlık tarafından açıklama yapacağı belirtildi.

'UYGULAMANIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİK'

Türkiye’deki 14 kantinciler odasını bir araya getiren Türkiye Kantinciler Odaları Güç Birliği Platformu Sözcüsü ve Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, DHA’ya açıklamalarda bulundu. Şahin, 'Okul Gıdası Logosu' uygulamasının ertelenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na bir ziyarette bulunduklarını anlatan Şahin, "Bakan Yardımcımız Reha Denemeç Bey ile, 14 oda başkanı birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Okul logosu ürünü şu an yoktur. Bu yüzden uygulamanın ertelenmesini talep ettik Bakanlığımızdan. Bizim talebimiz sadece 1 yıllık erteleme değil işin aslında. Biz logo uygulamasıyla ilgili tebliğin yeniden masaya yatırılmasını, ürün yelpazesini genişletecek ve uygulanabilir bir hale dönüştürülerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz" diye konuştu.