Okul gıdası logosunun detayları belli oldu

Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda faaliyet gösteren gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde bulunacak okul gıdası logosunun özellik ve detaylarının belli olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul ile kurumların bünyesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların etiketinin üzerinde okul gıdası logosu bulunacağı bildirildi.

'SATIŞI UYGUN OLMAYAN GIDALAR İÇİN LOGO KULLANILAMAZ'

Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile logunun özellik ve kullanım detaylarının da belli olduğu kaydedilen açıklamada;

"Okul Gıdası Logosu, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İşletme Kayıt-Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı'nda belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılır. Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı'nda yer alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmaz. Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul, kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar, genelgede yer alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksi'ne de uygun olur. Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde Okul Gıdası Logosu yer alır. Bu tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar, okul gıdası olarak değerlendirilmez."

Açıklamada, okullarda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve önerilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında 3 bakanlığın 2'şer temsilcisinden oluşan komisyonca alınacağı da kaydedildi.



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