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Okul harçlığı için caddylik yaparken milli takım oyuncusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, okul harçlığını çıkarmak için 'caddy' olarak başladığı golfte milli takım oyunculuğuna yükselen Fahrettin Kök (27), başarısıyla örnek oldu.

Okul harçlığı için caddylik yaparken milli takım oyuncusu oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, okul harçlığını çıkarmak için 'caddy' olarak başladığı golfte milli takım oyunculuğuna yükselen Fahrettin Kök (27), başarısıyla örnek oldu.
Türkiye'de uluslararası standartlardaki 22 golf sahasından 16'sını bünyesinde barındıran Antalya'da, yerli- yabancı çok sayıda golf oyuncusuna hizmet veriliyor. Yıllık 500 bin oyunla 130 milyon dolarlık gelir elde edilen golf turizmi, hem ülke ekonomisini hem de ilçe halkını kalkındırıyor. Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde oturan ve okul harçlığını çıkarmak için ailesinin yönlendirmesiyle 14 yaşında golfe başlayan Fahrettin Kök, 'caddy' (oyuncuların vuruş sopalarını ve eşyalarını taşıyan, onlara yardımcı olan ve danışmanlık görevinde de bulunabilen kişi) olarak başladığı oyunda kısa sürede hızla yükseldi.
BULGARİSTAN'DA ŞAMPİYONLUK
Bir taraftan okul harçlığını çıkaran Fahrettin Kök, boşta kaldığı zamanlarda ise golf sahasında deneme atışları yaptı. Kök, profesyonel golfçü olmak için kendisine golf seti de aldı. Golf eğitmenlerinden ders de alan Kök, liseden mezun olduktan sonra profesyonel olarak oyuna devam etti. Golf Milli Takımı'na seçildikten sonra 2010 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Europen Takım Şampiyonası'na katılan Kök, altın madalyanın sahibi oldu. En sevdiği golf sopası '7' numarayla iyi arkadaş olduğunu belirten Kök, ustalığını golf topunu sektirerek de gösteriyor.
Okul harçlığını çıkarmak için başladığı yolda, hem meslek sahibi olup hem de milli sporcu olan Fahrettin Kök, "Babamın tavsiyesiyle başladım. Okul harçlığımı çıkarmak amacıyla hafta sonları geliyordum. Zamanla her şeyi öğrendim ve golf eğitimini sürdürdüm. Sonraları milli takım oyunculuğuna kadar yükseldim. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda turnuvaya katıldım. 2010 yılında Bulgaristan'da takım olarak şampiyon olduk" dedi.
Fahrettin Kök, Maxx Royal Golf Club Otel'de golf operasyon sorumlusu olarak hem spor hem de meslek yaşamına devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Okul harçlığı için caddylik yaparken milli takım oyuncusu olduOkul harçlığı için caddylik yaparken milli takım oyuncusu olduOkul harçlığı için caddylik yaparken milli takım oyuncusu olduOkul harçlığı için caddylik yaparken milli takım oyuncusu oldu

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