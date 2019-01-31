Okul harçlıklarını ‘Patiler Üşümesin’ diyerek sokak hayvanlarına ayırdılar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan “Patiler Üşümesin” projesine destek veren ilkokul öğrencileri, harçlıkları ile aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan “Patiler Üşümesin” projesine destek vermek isteyen ilkokul öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Sokak hayvanlarının yardımına koşan öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarını ile sokak hayvanlarına mama aldı. Harçlıkları ile aldıkları mamaları sokak hayvanlarına götüren öğrenciler, kendi elleri ile hayvanları beslemenin mutluluğunu yaşadı.

Proje kapsamında sokak köpekleri için özel yapılan 25 adet köpek barınakları, destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Tosya’da Üçolukları mevkisine yerleştirildi. Tosya Marangozlar Odası ile Tosya Belediyesi kademesinde hazırlanan köpek kulübeleri Üçolukları mevkisinde Tabakoğlu Çeşmesi’nin bulunduğu ormanlık alana yerleştirildi. Tosya’da eğitim gören ilkokul öğrencileri de harçlıkları ile aldıkları mamaları yerleştirilen kulübelere koyarak projeye destek verdi.

Projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sokaktaki köpeklerin Üçolukları mevkisine bırakılacağını ve hayvanlara yiyecek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tosya’da uçun zamandır başıboş hayvan sorununun olduğunu ve bu konuda bazı dönemlerde farklı çalışmaların yapıldığına işaret eden Kaymakam Pişkin, “Bu seneki çalışmamız iki amaç birden taşıyor. Köpeklerden rahatsızlık duyan vatandaşlarımızı rahatlatmak hem de köpeklerimizi olumsuz hava şartlarından korumak adına daha sağlıklı bir ortamda barınmalarına imkan tanımak adına başlattığımız bir projeydi. Kaymakamlığımız, belediyemiz, marangozlar odamız, hayvanseverlerimiz, öğrencilerimiz ile hep birlikte bu projeye el verdik. İnanıyorum ki buradaki hayvan popülasyonu zamanla artacak, ilçe merkezindeki köpekleri taşımak ve buraya nakletmek suretiyle ilçe merkezini köpeklerden arındırmış olacağız. Aynı zamanda köpeklerimizi de hem soğuktan hem de açlıktan muhafaza etmek adına zaman zaman buraya gelip hem yemlerini vereceğiz hem de veteriner arkadaşlarımız ara ara sağlıklarını kontrol edecekler. Biz ne insanlar için köpekleri ne de köpekler için insanları feda etmeyi düşünmüyoruz. Her canlının yaşama hakkı var" dedi.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ise Tosya’da Üçolukları mevkisinde konuşlandırılan sokak hayvanlarının sağlık kontrollerinin de yapılacağına dikkat çekerek, sokak hayvanlarının bakım ve kontrollerinin belediye veteriner hekimi tarafından yürütüleceğini söyledi.

Başkan Şahin, "Biz bu yaşam alanlarını geliştirerek, şehrin uygun yerlerine sokak hayvanlarının rahatça yaşayabileceği, tedavilerinin yapılabileceği, kontrol altında tutabileceğimiz doğal alanları olarak düşündük. Bu projenin iki ayağı var. Hayvanlarımız soğuktan donmadan, aç kalmadan yaşarken diğer taraftan da çocuklarımız hayvanlarla birlikte yaşanabileceğini, hayvan sevgisini aşılayabileceğimizi hedefliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Milli Parklar Şefi Derya Kayacı, Tosya İlkokulu Müdürü İsmail Sabuncu, Fevzipaşa İlkokulu Müdürü Suat Aktürk, Atatürk İlkokulu Müdürü Ercan Boz, Müdür Yardımcısı Erol Sevdi, Öğretmen Ayşegül Rumelioğlu, Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, Yaşat-Sev Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Mehmet Ertütüncü, Tosya İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, Fevzipaşa İlkokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileriyle hayvanseverler katıldı.