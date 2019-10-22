HABER

’Okul için uygun değildir’ raporu verildi, öğrenciler ve aileler tedirgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim veren İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ‘okul için uygun değil’ raporu hazırlandı.

’Okul için uygun değildir’ raporu verildi, öğrenciler ve aileler tedirgin

İzmir’in Torbalı ilçesinde eğitim veren İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ‘okul için uygun değil’ raporu hazırlandı. Okulda eğitim devam ederken, öğrenci ve aileler tedirginlik yaşıyor.
Torbalı ilçesinde, sağlık alanında eğitim veren İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin eğitim verdiği binaya, uzmanlar tarafından uygunluk raporu verilmedi. FETÖ’den devralınan bina için denetime giden Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bina için ’okul için uygun değildir’ raporu hazırladı.
Kirişleri kırılan, tek girişi ve çıkışı olan, merdiven genişliği bir metreyi bulmayan, önünden yüksek gerilim hatları geçen; bahçesi, spor alanları, toplanma alanı gibi bir okul için bulunması gereken alanları bulunmayan okul, velileri ve öğrencileri tedirginlik etti.
Öte yandan, belediye ekiplerinin tuttuğu raporda; binanın konut olarak yapıldığı, insanların uzun süreli yoğun olarak bulunduğu okullar için gerekli bina önlem katsayısına uygun olarak projelenmediği maddelendi.
Yine ön cephe içinde benzer işlemin yapıldığı not alındı. Ayrıca, ışıklık boşluklarının bırakılmadığı, taşıyıcı donatılı beton tabliye olarak devam eden binanın teras katında sadece merdiven kulesi olması gerekirken, projeye ve güvenli yerleşime aykırı olarak kapalı alan oluşturulduğu raporda yer aldı. Merdiven genişlikleri, korkulu yükseklikleri ve taşıyıcı sistemin okul standartlarına uygun olmadığı da raporda yer alırken, üst yazı olarak raporun yetkili birimlere gönderildiği öğrenildi.

’Okul için uygun değildir’ raporu verildi, öğrenciler ve aileler tedirgin

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Maltepe'de yaşlı kadını öldürüp gasp eden şüpheli damat yakalandıMaltepe'de yaşlı kadını öldürüp gasp eden şüpheli damat yakalandı
Feci zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varFeci zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Feci zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İBB satışa çıkardı! Tam bir servet

Son dakika: Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.