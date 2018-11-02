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Okul inşaatı alanında kalan ağaçlar nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:40 | Son Güncelleme

YALOVA'da, Meteoroloji'nin eski arazisi üzerinde yapılması kararlaştırılan okul inşaatı sahasında kalacak ağaçlar, ağaç sökme ve dikme makinesiyle nakledildi.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, Meteoroloji'nin eski arazisi üzerinde yapılması kararlaştırılan okul inşaatı sahasında kalacak ağaçlar, ağaç sökme ve dikme makinesiyle nakledildi. Yüklenici firmanın şantiye şefi Furkan Akatay, "Alanda hiçbir ağaç kesilmedi, kesilmeyecek. Budama ve taşıma işlemi yapıyoruz" dedi.

Yalova'da, Meteoroloji'nin eski arazisi üzerinde yapılması kararlaştırılan okul inşaatı ağaçlar zarar göreceği için tartışmalara neden oldu. Yüklenici firma tarafından arazideki ağaçlar, ağaç sökme ve dikme makinesiyle taşındı. İnşaat sahasında kalan ağaçların tek tek taşındığını belirten şantiye şefi Furkan Akatay, "Buraya 24 derslikli bir okul yapılacak. İnşaat alanında kalan meyve ağaçlarının bir kısmını Termal Yolu'ndaki İl Özel İdaresi'nin lojmanlarına veya Araştırma Merkezi'ne deplase edeceğiz. Burada herhangi bir ağaç kesimi yapılmayacak. Hemen yanı başında çukur açarak ağaçları taşıdık. Burada ilk önce budama işlemi yapıyoruz. Ağaç temizlendikten sonra deplase işlemi yapılmakta. Bunun bütün izinleri de alınmış durumda. Taşınan ağaçlara özel ilaçlama ve bakım da yapılacak. Okul sahasına girmeyen alanlara dokunmuyoruz. Bazen bu durum bile yanlış anlaşılabiliyor. Meteoroloji alanında hiçbir ağaç kesilmedi, kesilmeyecek" diye konuştu.

Öte yandan, ağaçların taşınmasını bazı vatandaşlar ve işçiler cep telefonuyla görüntüledi.

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