Okul inşaatında toprak kayması: 1 yaralı

Çankırı'da bir okul inşaatının kanalizasyon hattının kazısında çalışan işçilerden biri toprak kayması sonucu yaralandı.
Kenbağ mevkisinde okul inşaatının kanalizasyon hattı için kazılan çukurda toprak kayması meydana geldi.
Çukur içinde çalışan Afgan uyruklu Ahmet Nasım Azizi'nin (28) belden aşağısı toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından işçiyi kurtardı.
Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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