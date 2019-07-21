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Okul inşaatından 300 Bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 02:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilcesinde, Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden okul inşaatından 300 bin TL değerinde demir çalan E.Ç., tutuklandı.

Okul inşaatından 300 Bin TL'lik demir çalan kişi tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilcesinde, Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden okul inşaatından 300 bin TL değerinde demir çalan E.Ç., tutuklandı.
İnegöl'de, iddiaya göre 14 Temmuz'da Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde yapımı devam eden okul inşaatından demirler çalındı. Durumu fank edenler, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Mobilya İhtisas Sanayi bölgesindeki mobilya firmalarından hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Okul inşaatında 300 bin TL değerindeki demirleri çalan şüpheli E.Ç., jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

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