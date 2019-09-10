Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayırseverler tarafından yapılacak okulun temel hafriyatında Roma dönemi ait mezar taşı bulundu.

Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi’ne yaptırılacak olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nun temel hafriyatı yapıldığı sırada kepçe operatörü büyük bir taşa çarptı. Çıkarılan topraklar kamyona yüklenerek yan tarafa boşatıldı. Bu sırada durumu fark eden dernek yetkilileri, toprağın boşatıldığı alandaki taşı çıkardı. Daha sonra durum yetkililere bildirildi. Gelen jandarma ekipleri Roma devrine ait mezar taşını karakola götürdü. Ekipler Bursa İl Kültür Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine kazı yapılan alanda çalışmalar durduruldu.

Dernek Başkanı Abdullah Yazıcıoğlu, "Kepçe toprağı önemsemeden kamyonun üzerine attı. Biz de işimize devam ettik. Daha sonra toprakların döküldüğü yere gittik. Muhtarlarla birlikte burada çıkan taşın bir lahit olduğunu fark ettik. Jandarma lahdi götürdü. Şu anda kazıya devam etme yetkisine sahip değiliz. Çalışmalar durduruldu. Çıkacak sonuca göre okul inşaatına tekrar başlanabilir. Bu okul tamamen halk desteğiyle yapılıyor. Herhangi bir sponsorumuz yok, kiraladığımız kepçe ve kamyonlar inşaat durduğu için sıkıntı yaşıyor" dedi.

Yazıcıoğlu, bulunan lahdin Roma devrinden olduğunu, söylentilere göre bölgenin daha önce darphane olarak kullanıldığını belirtti.