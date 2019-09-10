HABER

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayırseverler tarafından yapılacak okulun temel hafriyatında Roma dönemi ait mezar taşı bulundu.Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi’ne yaptırılacak olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nun temel hafriyatı yapıldığı sırada kepçe operatörü büyük bir taşa çarptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hayırseverler tarafından yapılacak okulun temel hafriyatında Roma dönemi ait mezar taşı bulundu.
Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi’ne yaptırılacak olan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nun temel hafriyatı yapıldığı sırada kepçe operatörü büyük bir taşa çarptı. Çıkarılan topraklar kamyona yüklenerek yan tarafa boşatıldı. Bu sırada durumu fark eden dernek yetkilileri, toprağın boşatıldığı alandaki taşı çıkardı. Daha sonra durum yetkililere bildirildi. Gelen jandarma ekipleri Roma devrine ait mezar taşını karakola götürdü. Ekipler Bursa İl Kültür Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine kazı yapılan alanda çalışmalar durduruldu.
Dernek Başkanı Abdullah Yazıcıoğlu, "Kepçe toprağı önemsemeden kamyonun üzerine attı. Biz de işimize devam ettik. Daha sonra toprakların döküldüğü yere gittik. Muhtarlarla birlikte burada çıkan taşın bir lahit olduğunu fark ettik. Jandarma lahdi götürdü. Şu anda kazıya devam etme yetkisine sahip değiliz. Çalışmalar durduruldu. Çıkacak sonuca göre okul inşaatına tekrar başlanabilir. Bu okul tamamen halk desteğiyle yapılıyor. Herhangi bir sponsorumuz yok, kiraladığımız kepçe ve kamyonlar inşaat durduğu için sıkıntı yaşıyor" dedi.
Yazıcıoğlu, bulunan lahdin Roma devrinden olduğunu, söylentilere göre bölgenin daha önce darphane olarak kullanıldığını belirtti.

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı

Okul inşaatından Roma mezarı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız lisesinde büyük panik! İntihara kalkıştı

Kız lisesinde büyük panik! İntihara kalkıştı

İSKİ Genel Müdürlüğüne atanan Raif Mermutlu kimdir?

Raif Mermutlu kimdir?

Mahkemeden İBB Meclisi'nin çalışma gün sayısı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken güvenli bölge açıklaması

Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.