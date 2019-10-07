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Okul kantininde askıda kek uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Osmanlı dönemindeki sadaka taşı uygulamasından esinlenen öğrenciler ihtiyaç sahibi arkadaşlarının yararlanması için okul kantininde "Askıda Kek" uygulamasını hayata geçirdi.Manisa’nın Turgutlu ilçesinden Samiye Nuri Sevil Ortaokulu 6-E sınıfı öğrencileri, okul kantininde oluşturdukları bütçe ile ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarının kek, meyve suyu ve simit gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyorlar.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Osmanlı dönemindeki sadaka taşı uygulamasından esinlenen öğrenciler ihtiyaç sahibi arkadaşlarının yararlanması için okul kantininde "Askıda Kek" uygulamasını hayata geçirdi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinden Samiye Nuri Sevil Ortaokulu 6-E sınıfı öğrencileri, okul kantininde oluşturdukları bütçe ile ihtiyaç sahibi öğrenci arkadaşlarının kek, meyve suyu ve simit gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyorlar. "Askıda Kek" adı verilen uygulamayla öğrencilerin ihtiyaç sahibi arkadaşlarını unutmadığını belirten Okul Müdürü Murat Orhan, "Sosyal bilgiler öğretmenimiz derste, atalarımızın yaptığı yardımları anlatınca, öğrencilerimiz aynı uygulamayı okulumuzda da yapabileceğimizi düşünmüşler. Bu konuyu bizimle paylaştılar. Bu projemiz aslına uygun bir şekilde, ihtiyacı olan, anne ve babası olmayan, kahvaltı yapmadan okula gelen öğrencilerimizi desteklemek amacıyla başladı. Projemiz başladıktan sonra tüm öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız sahip çıktılar. Uzun süredir de projemiz devam ediyor" dedi.
"Askıda Kek" projesini başlatan 6-E öğrencilerinden Zeynep Betül Elmasoğlu, sosyal bilgiler dersinde, Osmanlı dönemine ait Sadaka taşı uygulamasını öğrendikten sonra, aynı projeyi okullarında başlattıklarını söyledi. Elmasoğlu, "Sosyal bilgiler dersinde öğretmenimiz bize, Osmanlı’dan kalma sadaka taşını öğretti. Biz de yardımlaşmanın karşılıksız olabileceğini öğrendik. Bizlerde böyle bir proje yapmak için okul müdürümüz ve müdür yardımcılarımıza danışarak böyle bir proje başlattık" diye konuştu.
6-E sınıfının sınıf öğretmeni olan Hatice Çavuşoğlu öğrencileriyle gurur duyduklarını belirterek, "Proje çok anlamlıydı ve destek verdik. Projemiz çok kısa sürede tüm okula yayıldı, diğer öğrencilerimizde bundan faydalandılar. Sınıfımla, öğrencilerimle onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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