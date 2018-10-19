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Okul kantininde bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralı (1) 

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

MALTEPE  Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, okul kantininde iki öğrenci grubu kavga etti. Kavgada iki öğrenci bıçaklandı. Liseye ambulas ve polis ekipleri sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili öncelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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