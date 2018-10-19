Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı

Olay saat 10.30 sıralarında Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde meydana geldi. İki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kantindeki tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Olayı gören diğer öğrenciler ve görevliler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri okul içine girerek inceleme yaptı. Bıçaklı kavga nedeniyle okulda büyük panik yaşandı.
GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ
Yaralı öğrenciler F.A ve K.G'nın hastanede tedavileri devam ederken polis okulda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: DHA
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