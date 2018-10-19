HABER

Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

Maltepe Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde meydana geldi. İki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kantindeki tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Olayı gören diğer öğrenciler ve görevliler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri okul içine girerek inceleme yaptı. Bıçaklı kavga nedeniyle okulda büyük panik yaşandı.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yaralı öğrenciler F.A ve K.G'nın hastanede tedavileri devam ederken polis okulda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Denize düşen arılar sahile vurduDenize düşen arılar sahile vurdu
Sebze tarlasını lağım suyuyla sulamışSebze tarlasını lağım suyuyla sulamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OKUL KANTİNİ maltepe Küçükyalı

En Çok Okunan Haberler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı (Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı (Mehmet Ali Erbil kimdir?)

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 14 yorum
Gözünü kırpmadan kurtlar vadisini izleyen eğitimi hiç olarak gören nesilden bu kadar
okuldaki eğitim şiddet, saygısızlık, edepsizlik olmuş şu hale bak mafya yetişiyor okullarda.
ögrenci degil soytarı yetiştiriyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

Fil dişi tablet, Arslantepe ve Asur arasındaki ilişkiyi açığa çıkardı

Alltay tanklarıyla ilgili yeni gelişme! 'Yarın dahi imzalayabiliriz'

Alltay tanklarıyla ilgili yeni gelişme! 'Yarın dahi imzalayabiliriz'

Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki

Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki

Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Milyonlarca ölü arı sahile vurdu

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.