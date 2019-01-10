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Okul kantininden hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 12:06 | Son Güncelleme

TRABZON’un Of ilçesinde ilköğretim okulu kantininden yiyecek ve bağış kutusu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Okul kantininden hırsızlık kamerada

Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Of ilçesinde ilköğretim okulu kantininden yiyecek ve bağış kutusu çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık anı okulun güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.
Olay, 8 Ocak'ta ilçedeki Cumapazarı İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Gece karanlığında penceredeki camı kırıp okula giren kimliği belirsiz 2 kişi, okul kantinine yönelerek burada yiyecek ve yardım kampanyası adı altında konulan içinde paraların bulunduğu bağış kutsunu çaldı. Müdür ve müdür yardımcılarının da odalarının kapılarını kırarak çekmeceleri karıştıran şüpheliler, okulun güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Şikâyet üzerine okula gelen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği M.B. ve E.M.S. isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Okul kantininden hırsızlık kameradaOkul kantininden hırsızlık kameradaOkul kantininden hırsızlık kameradaOkul kantininden hırsızlık kamerada

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