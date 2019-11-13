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Okul kantininden su diye satın aldığı pet şişedeki kireç çözücüyü içti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 18:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, okul kantininden su diye satın aldığı pet şişedeki kireç çözücüyü içen liseli A.T.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, okul kantininden su diye satın aldığı pet şişedeki kireç çözücüyü içen liseli A.T. hastaneye kaldırıldı. Liselinin bir yudum içtikten hemen sonra tükürmesi sayesinde organlarının zarar görmediği bildirildi.
Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatleride yaşanan olayda, 9'uncu sınıf öğrencisi A.T., teneffüste kantinden pet şişe içinde su satın aldı. Şişeden bir yudum içti. Ancak tadındaki değişikliği fark edip tükürdü. Durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler, pet şişedeki sıvının, kantinde temizlikte kullanılan kireç çözücü olduğunu tespit etti. A.T. hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıvıyı tükürmesi sayesinde A.T.'nin organlarında zarar oluşmadığı sadece dudakları ile ağzında kızarıklık olduğu belirlendi. Liseli bir süre müşahede altında tutulup, taburcu edildi.
Hastane polisi çocuğun ifadesini alırken, kantin işletmecisi K.E.'nin de ifadesine başvuruldu. K.E., ifadesinde, eşinin kantine temizliğe geldiğini, temizlik yapmak için pet su şişesine kireç çözücü koyduğunu, koli ile gelen suları tezgaha yerleştirirken bu şişenin araya karıştığını anlatarak, öğrenciye yanlışlıkla verildiğini söyledi.
Okul yetkililerinden biri de nöbetçi öğretmenin duruma hemen müdahale ettiğini belirterek, "Kantinde temizlik için su şişesine kireç çözücü konulmuş. Kantincinin eşi temizlik yaptıktan sonra şişeyi dolaba koymayı unutmuş. Pet şişe yeni gelen suların arasına karışmış. Yanlışlıkla öğrenciye verilmiş. Öğrenci bir yudum alıp, sıvıyı tükürüyor. Nöbetçi öğretmen hemen ağzını yıkatarak, hastaneye kaldırılmasını sağlıyor" dedi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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