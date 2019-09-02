Okul kantinlerinde sağlıklı gıda uyarısı

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği “Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı" yapıldı.

Marmara Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'nde düzenlenen çalıştaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, çok sayıda akademisyen ve öğretmen katıldı. Çalıştay sonrası Levent Yazıcı ve Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Mine Göl Güven, bu yıl okul kantinlerinde daha sağlıklı ürünler görüleceğini anlatıp, 'Beslenme Dostu Okul' projesi hakkında bilgi vererek, okullarda daha sağlıklı ürünlere yer verildiğini açıkladı.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI GELİŞİMİNE YÖN VERECEK, ONLARI DESTEKLEYECEK ÜRÜNLER"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi:

"Okul kantinlerinde cipsler, kolalar gibi zararlı birçok ürün yerine sağlıklı sebzelerin, meyvelerin, sütün, ayranın tercih edilmesi çok önemli. Bunlarla ilgili zaten kantinlerimizde satılabilecek ürünlerimiz zaman zaman güncelleniyor. Hem denetim ekipleri, hem okul kantinlerinde görevli olan bütün okul yönetimimizin denetim ekibinin içinde olduğu da kurulumuz var. Eğitimcilerimizin, ailelerimizin, eğitimle ilişkili olan diğer paydaşlarında bu sağlıklı beslenme kültürünü aynı şekilde önemsemesi gerekiyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın da benzer politikaları devam ediyor. Biz de bunları okullarımızda hassasiyetle uygulamaya devam edeceğiz. Hem 'Temiz Okul' hem de 'Beslenme Dostu Okul' çalışmalarını da bu bağlamda yürütüyoruz. Okullarımızın da 'Beslenme Dostu Okul' olmasını istiyoruz. Öncelikle 'Temiz Okul' beraberinde de bu belgeyi almış olan bütün okullarımızın 'Beslenme Dostu Okul' belgesini de almasını istiyoruz. Bunun yolu da aslında kantinlerde, yemekhanelerde mutlaka çocuklarımızın sağlıklı gelişimine yön verecek, onları destekleyecek ürünlerin satılması."