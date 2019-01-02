Okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulaması başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, okul kantinlerinde kullanılacak "okul gıdası logosu"yla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceklerini belirterek, "Uygulamaya bugünden itibaren geçiyoruz. 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek." dedi. Pakdemirli, Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıklar arasındaki koordinasyonun arttığına işaret eden Pakdemirli, eğitim gibi sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmenin de anayasal bir hak olması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, bakanlığınca yürütülen Beslenme Dostu Okul Programı, okul kantinlerine özel hijyen kuralları ve kantin personeline eğitim gibi uygulamalara değinerek, bugün imzalanan protokol sayesinde kantinlerin üç Bakanlığın denetim ve gözetiminde olacağını, denetimin sadece kantinde değil üretim yerlerinde başlayacağını vurguladı.

Üç çocuk babası ve tüm ülke çocuklarının ağabeyi olarak bir konuya dikkati çekmek istediğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: "Ailelerin çocukları bize emanet. Çocukların sağlıklı gıdalara erişimi ailelerin haklı talebiydi ve bizlerden de beklentileriydi. Okul gıdası uygulamasıyla bir anlamda da velilerimizle bir emanet sözleşmesi imzalıyor olacağız. Türkiye'de her 5 kişiden biri obez. Gelişmiş ülkelerden daha iyi durumdayız. Ama evlatlarımızın yüzde 25'i fazla kilolu. 'Gıda okur yazarlığı' diye bir ifade kullanıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Gıda okur yazarlığıyla, gıdanın neyden üretildiğini, kişiye faydalı ve zararlı taraflarını biliyor olmamız lazım. Türkiye'de gıda okur yazarlığı çok yüksek değil. Gıda okur yazarlığı alışkanlığını çocuk yaşlardan itibaren kazandırabilirsek, gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur. " - Ailelere çağrı Pakdemirli, ailelere de çağrıda bulunarak, "Eğitim için iki sacayağı çok önemli, biri okul, diğeri de aile ve ev. Okulda yapmaya çalıştığımızı evde de yapmalıyız. Biz okulda siz de evde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırsak, gelecek nesilleri garanti altına almış oluruz." dedi.