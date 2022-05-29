Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler! Trump'ın sözleri tepki çekti

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve 19'u öğrenci 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının etkileri sürerken, ülkede Ulusal Silah Birliği tarafından silah fuarı düzenlendi.

SİLAH FUARINDA TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Fuarın açılış konferasında söz alan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri tepkilere neden oldu.

Eski Başkan Trump yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



"Çok eskiye dayanan bir söz vardır; Kötü birini silahla durdurmanın tek yolu, silahlı iyi biridir. Kötülüğün varlığı, yasalara uyan vatandaşları silahlandırmanın en iyi nedenlerinden biridir"

21 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

