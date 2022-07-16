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Okul kayıtları ne zaman hangi gün başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları tarihleri

16.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokula çağına gelen öğrencilerin velileri, okul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 12 Eylül'de açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ise bir haftalık uyum eğitimleri gerçekleşecek. Peki okul kayıtları ne zaman, hangi gün yapılır? İşte detaylar..

Okul kayıtları ne zaman hangi gün başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları tarihleri

Okul kayıt sorgulamaları, e okul sistemine T.C no ve doğum yılı ile beraber giriş yapılıp sorgulanabilecek. Veliler öğrencileri okula kayıt etmek içi okul kayıt tarihlerini
sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi
belli oldu. Devlet okullarında eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf
öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden
gerçekleştirilecek.

ANA SINIFI, İLKOKUL VE ORTAOKULA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI, ADRESE DAYALI OLARAK YAPILDI

2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi.

E-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildi. Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği
okulu öğrenebilecekler.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.
LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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