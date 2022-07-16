Okul kayıtları ne zaman hangi gün başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları tarihleri

Okul kayıt sorgulamaları, e okul sistemine T.C no ve doğum yılı ile beraber giriş yapılıp sorgulanabilecek. Veliler öğrencileri okula kayıt etmek içi okul kayıt tarihlerini

sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi

belli oldu. Devlet okullarında eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf

öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden

gerçekleştirilecek.

ANA SINIFI, İLKOKUL VE ORTAOKULA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI, ADRESE DAYALI OLARAK YAPILDI

2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı. Bu kapsamda Bakanlık tarafından 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

5'inci sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi.

E-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildi. Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği

okulu öğrenebilecekler.

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Lise kayıtları LGS tercih sonuçları adayların erişimine açıldıktan sonra başlayacak.

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

