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Okul kıyafeti telaşı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul formaları ve önlükler raflardaki yerlerini aldı.

Okul kıyafeti telaşı başladı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul formaları ve önlükler raflardaki yerlerini aldı. Binlerce öğrenci ve veli forma satışı yapan mağazaların yolunu tutarken, fiyatlar ise geçen yıla göre ortalama yüzde 20 zamlandı.
9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2019- 2020 eğitim öğretim yılı öncesinde, okul formaları ve önlük satışı yapan mağazalarda da hareketlilik başladı. Binlerce öğrenci ve veli forma alışverişine çıkarken, satış yapan mağazalar da hazırlıklarını tamamladı. Her okulun farklı renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden kısa kollu ve yakalı tişört 40 TL, uzun kollu kışlık kazak 50 TL, pantolonlar 50-85 TL, etekler ise 70-80 TL civarında fiyatlarla satışa sunuldu. Mavi önlükler ise erkek öğrenciler için 50 TL, kız öğrenciler için 60 TL'den satılıyor. Öte yandan firmalar, forma fiyatlarının geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 20 oranında zamlandığını söyledi.
'SADECE OKUL FORMASI SATAN YERLERDEN ALINMALI'
Sektördeki hareketliliğin başladığını ifade eden Türkiye Okul Kıyafeti Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu Başkan Vekili İsmail Sadi Doğan, "Veliler genellikle şu anda lazım olan yazlık kıyafetleri alıyorlar bazıları hepsini aynı anda almayı tercih ediyor. Formalar geçen yıla oranla bu sene yüzde 15-20 zamlı fiyatlarla satılıyor. Özel okul kıyafetleri fiyatları oldukça yüksek ve okullar bu kıyafetlerin satışını kendileri yapıyorlar. Velilere uyarımız okul forması satan yerlerden bu kıyafetleri temin etmeleridir. Pazarlarda elde kalmış mallar satılıyor ve bunlar ucuz olmasına rağmen çocukların sağlığını olumsuz etkiliyor. Kanserojen madde içeren formalar tenle direkt olarak temas ettiği için terleme halinde sağlık sorunu oluşturabiliyor. Bütünlük açısından okullarda formaların kullanılması veliler tarafından da olumlu karşılanıyor" dedi.
'ÖNCELİK ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI'
İzmir'in Konak ilçesinde okul forması satışı yapan Cihan Şen, "Enflasyona bağlı olarak bu yıl okul kıyafetleri yüzde 20 oranında zamlandı. Şu anda mavi önlükler erkek için 50, kız için 60 TL'den satılıyor. Erkek pantolonları 55 TL'den başlıyor ve artıyor. Gömlekler çok kullanılmasa da 30 TL civarında satılıyor. Ceketler de artık kalktı, okullarda daha spor kıyafetler tercih ediliyor. Hareketlilik şu anda başladı ve okul forması satışı yapan birçok firma gibi bizler de öncelikle çocukların sağlığını düşünüyoruz. Herhangi bir sağlık problemi oluşturmaması açısından kaliteli ürünler satıyoruz ve bakanlık tarafından da denetleniyoruz. Bu yüzden çocukların formalarının bu tarz mağazalardan satın alınması gerekiyor" diye konuştu.

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Okul kıyafeti telaşı başladıOkul kıyafeti telaşı başladıOkul kıyafeti telaşı başladıOkul kıyafeti telaşı başladı

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