Terledikten sonra çocukların kıyafetlerinin hemen değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çalıkoğlu, ıslak kalan bölgelerde halk arasında "samyeli" olarak bilinen mantar hastalıklarının oluşabileceği uyarısında bulundu. Çalıkoğlu, bu mantar tipinin sırtta ve göğüste kahverengi lekeler ile ortaya çıkabileceğini, aşırı terleme ve ıslak kalan derinin bu duruma zemin hazırlayacağını söyledi.

Çalıkoğlu, polyester, naylon, akrilik gibi sentetik kumaşların vücudun ısı dengesini bozarak aşırı terlemeye neden olabileceğine işaret ederek okul kıyafetlerinde teri çeken ve vücudu ıslak bırakmayan pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Okul kıyafeti alırken giysilerin sağlıklı kumaşlardan olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Çalıkoğlu, "Bazı tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan boyalar ve kimyasalların çocukların sağlığına zarar verebilir. Bu yüzden pamuk bazlı kıyafetler tercih edilmelidir." dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, AA muhabirine yeni eğitim öğretim yılı için okul alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamada bulundu.

- "Okul kıyafeti dar olmamalı"

Prof. Dr. Çalıkoğlu, okul kıyafeti seçiminde özellikle dar ve sentetik içerikli ürünler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini dile getirerek "Çocukların kıyafetleri çok dar olmamalı, rahat olmalıdır. Dar ve sentetik içerikli kıyafetler sürtünme yaratarak sırtta ve kalçada iltihaplanmalara, kabarık ve kaşıntılı sivilcelenmelere neden olabilmektedir." dedi.

Çocukların soğuk havalarda kalın giydirilmemesi yönünde uyarıda bulunan Çalıkoğlu, kalın kıyafetlerin terlemeyi artıracağını, atopik ve alerjik bünyeli çocukların yünlü kıyafetlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Alerjik bünyeli çocuklarda mutlaka pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Çalıkoğlu, "Onların yünlü kıyafetlere karşı toleransları düşüktür. Baskılı, renkli, simli ürünlerden uzak durulmalıdır." dedi.

- "Bir numara büyük ayakkabı tercih edin"

Gününün 7-8 saatini okulda geçiren çocuklar için pamuklu, teri çeken ve zararlı kimyasal boyalar içermeyen çorapların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Çalıkoğlu, şunları kaydetti: