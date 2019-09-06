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Okul koridorlarına Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini resmediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

VAN'da Erek TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Müslüm Saygın, okulun koridorlarına bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini resmediyor.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da Erek TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Müslüm Saygın, okulun koridorlarına bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini resmediyor. Okuldaki yetenekli öğretmen ve öğrencileri de zaman zaman resim yapmaya dahil eden öğretmen Saygın, böylelikle öğrencilerin okuldaki motivasyonlarının arttığını söyledi.

İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. Okullar yeni eğitim dönemine hazırlanırken Van'ın İpekyolu ilçesinde, 680 öğrencisi bulunan Erek TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda Görsel Sanatlar Öğretmeni Müslüm Saygın da okulun koridorlarına bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini resmediyor. Akdamar Adası, Muradiye Şelalesi, Selçuklu Kümbeti, inci kefali, İshakpaşa Sarayı, ters lale, Van kedisi gibi bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini koridor duvarlarına çiziyor. Resim alanında yetenekli olan öğrencilerinin böylelikle kendi yeteneklerinin de ortaya çıkardığını belirten, Saygın, "Okulumuzu güzelleştirmek adına okulumuzun yeteneklerini geliştirmek adına duvarlarımızı güzelleştiriyoruz. Bölgemizde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri okulumuzun duvarlarına taşıyoruz. Hem öğrencilerimize okulu sevdirmek hem de yetenekli olan öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için bu çalışmayı yapıyoruz. 2014 yılından bu yana her yıl bir koridorumuzu güzelleştiriyoruz. Yetenekli öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımı da yanıma alarak bu çalışmayı yapıyorum" diye konuştu.

ÖDÜLLÜ OKUL KORİDORU

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin resmedildiği okulun sanat koridoru da 'Eğitimde iyi örnekler' projesi kapsamında Van'da birinci oldu. Bunu yaparken yetenekli öğretmen ve öğrencileri de dahil ettiğini belirten Saygın, "Öğrenciler, bu eserleri gördükten sonra yani yaparak yaşayarak ve her kademesini gördükten sonra hem resim yeteneklerini geliştiriyorlar hem de resme olan özgüvenleri artıyor. Bu resimler aynı zamanda okulumuzu güzelleştiriyor. Bu işe öğrencilerimizi de dahil ediyoruz onlar da bu durumdan oldukça memnun olduklarını söylüyor. Ve okulumuzun resim yapılan koridorlarında bulunan öğrencilerin daha cıvıl cıvıl daha mutlu olduğunu gözlemleyebiliyoruz" dedi.

Okul Müdürü Özlem Özgökçe ise okullarını eğitime hazırlamak için başlattıkları çalışmalar kapsamında öncelikle görsel olarak okullarını güzelleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Özgökçe, "Öğrencilerimizin öncelikle duvarlarda kendisini bulmaya çalışmasını sağlıyoruz. Bu nedenle okulumuzun duvarlarında görsel çalışmalar yapıyoruz. Van'ın güzelliklerini ve çocukların gidip göremedikleri yerleri biz okulumuza yansıtıyoruz. Görsel Sanatlar öğretmenimiz ve diğer öğretmenlerimizle birlikte okulumuzda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah eğitim ve öğretimin başlamasıyla birlikte tüm okulumuzdaki duvarlar güzel bir görünüme kavuşacaktır" diye konuştu.

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