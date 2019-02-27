RİZE (AA) - Rize'de Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince, Doğu Türkistan halkına destek sağlamak amacıyla "Dürüstlük Manavı" açıldı.

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ayhan Sanlı Taşdelen ve Okul Aile Birliği tarafından Doğu Türkistan halkına destek sağlamak ve öğrencilere manevi duyguları aktarmak amacı ile "Her zaman izlendiğini unutma" sloganı ile "Dürüstlük Manavı" kuruldu. İkinci dönem sonuna kadar açık kalması planlanan manavda toplanan para, yetkililere teslim edilecek.

Okul Müdürü Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın zulüm altında olduğu dönemde sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Projelerle yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Taşdelen, "Türkiye'nin birçok yerinde yardım uygulamaları var. Biz yardımlaşma ile birlikte öğrencilerin duyarlılığını artırmak istiyoruz. İlk dönemde Yemen için yapmıştık. Doğu Türkistan için yıl sonuna kadar devam edecek." dedi.