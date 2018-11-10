Okul müdür vekiline velilerden darp

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir okul müdür vekilinin, öğrenci velileri tarafından darbedilmesi görüntülere yansıdı.

Akharım Beldesi Atatürk Ortaokulu'nda, iki öğrencinin kavgası üzerine ailelerin karıştığı tartışmayı yatıştırmaya çalışan Müdür Vekili Yavuz Acar, veliler tarafından darbedildi.

Baygınlık geçiren Acar, 112 Acil Servis ekibince Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Acar'ın burnunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenme olduğu öğrenildi.

Okuldaki bir öğrencinin, yaşananları cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, okul bahçesindeki çok sayıda kişinin, Acar'ı darbetmesi yer alıyor.

- "Şikayetçi olacağım"

Acar, olaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, okul bahçesinde yaşanan tartışmayı ayırmak üzere olaya karıştığını belirterek, "Koşarak geldim. Bunlar bu arada galeyana geldiler. Babalarını falan çağırdılar. Taş atan kadınlar vardı. Bir anda üzerime atıldılar. Yaşlı bir adam bıçak çekti. Karnıma saplıyordu. Sırtıma taş vurdular. Darp raporu aldım. Şikayetçi olacağım." diye konuştu.

Öte yandan Sandıklı'daki eğitim sendikalarının temsilcileri, 15 Temmuz Meydanı'nda ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında saldırıyı kınadı.

