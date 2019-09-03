"Okul müdürlerinin sadece yüzde 7'si kadın"

Türkiye’de öğretmenler, sınıf içi zamanın yaklaşık yüzde 27’sini, 45 dakikalık bir dersin ise yaklaşık 12 dakikasını sınıf içi düzeni sağlamak ve idari işleri yapmak için harcıyor. Öğretim süresinin yüzde 27’si, 180 okul gününün yaklaşık 49 okul gününe karşılık geliyor.

Türkiye’de öğretmenlerin, OECD ortalaması ile kıyaslandığında sınıfta düzen ve disiplini sağlamak için daha fazla zaman harcadığı görülüyor. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu sessiz olma, dersi dinleme ve kurallara uyma konusunda öğrencileri sık sık uyarmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

- Düzen ve disiplini sağlamak için daha fazla zaman harcanıyor

Türkiye'de kadın öğretmen ve kadın okul müdürü oranları arasında ise önemli bir fark var; Türkiye'de öğretmenlerin yüzde 55,8'i, okul müdürlerinin sadece yüzde 7,2'si kadın.

Buna göre, OECD ortalamasında kadın öğretmen oranı yüzde 68,3 iken kadın okul müdürü oranı yüzde 47.

TEDMEM'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi (TALIS) sonuçlarının Türkiye değerlendirmesini yaptı.

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, OECD ortalamasında yüzde 47 olan kadın müdür oranının Türkiye'de yüzde 7 ile oldukça düşük seviyede bulunduğunu duyurdu.

- Öğretmenlerin yeterlilikleri geliştirilmeli

TALIS bulguları, öğretmenlerin deneyimi ve fiili öğretime ayrılan süre arasında olumlu bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Deneyimli öğretmenlerin sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin yoğun olduğu okullarda görev yapması, fiili öğretim süresinin artışına ve nispeten öğretimin niteliğinin gelişmesine katkı sağlama potansiyeline sahip oluyor.

Öğretmenlerin ihtiyaç duyduklarını belirttikleri sürekli mesleki gelişim etkinlikleri incelendiğinde öğretmenlerin en çok tercih ettiği alanlar farklı kültür ve ülkelerden insanlarla iletişim ve çok kültürlü, çok dilli sınıflarda öğretim olarak belirlendi.

Çok kültürlü ve çok dilli sınıflarda öğretim ile ilgili SMG etkinliklerine ihtiyaç duyduğunu belirten öğretmenlerin oranı 2008 yılında yüzde 14,5 iken, 2018 yılında yüzde 22,2 oldu.

Öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi göçmen öğrenciler dahil örgün eğitim kapsamında bulunan tüm öğrencilerin nitelikli eğitime erişme hakkının güvence altına alınabilmesi için bir ön koşul olarak değerlendiriliyor.