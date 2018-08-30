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Okul müdürü, 1620 rakımlı Dümen Dağı'na kepçeyle çıkıp zirve taşını ve bayrak direğini yeniledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 20:31 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 1620 rakımlı  Dümen Dağı'nda defineciler tarafından tahrip edilen zirve taşı ve bayrak direğini, Demirci Mahallesi Şehit Himmet Aydın Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi yenilendi.

Okul müdürü, 1620 rakımlı Dümen Dağı'na kepçeyle çıkıp zirve taşını ve bayrak direğini yeniledi

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 1620 rakımlı Dümen Dağı'nda defineciler tarafından tahrip edilen zirve taşı ve bayrak direğini, Demirci Mahallesi Şehit Himmet Aydın Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi yenilendi.
Orhaneli Belediyesi ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından ilçede organize edilen 1620 rakımlı Dümen Dağı’na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün startını Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu verdi. Başkan Tatlıoğlu, kulüp üyelerine bu anlamlı günde düzenledikleri etkinlik için teşekkür edip, keyfiye hediye etti.
ÖNCE OKUL MÜDÜRÜ ÇIKTI
Dümen Dağı yürüyüşü startı verilmeden önce zirveye çıkan ilk isim ise Demirci Mahallesi Şehit Himmet Aydın Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi oldu. Dağcıların çıkacağı 1620 rakımlı Dümen Dağı zirvesindeki zirve taşı ve bayrak direğinin defineciler tarafından tahrip edildiğini öğrenen okul müdürü Tüfekçi, Orhaneli Belediyesi tarafından hazırlanan zirve brandası ve bayrak direğini alarak, operatör Halil Asa’nın kullandığı iş makinesiyle zirveye çıktı. 20 kilometrelik arazi yolunu, iş makinesiyle 3 saat yol kat ederek zirveye ulaşan okul müdürü Tüfekçi, zirve taşını ve bayrak direğini yeniledi. Yürüyüşe katılan dağcılar da bir süre sonra zirveye ulaşarak, zirve taşı ve bayrakla buluşup bu anı fotoğrafladılar.

FOTOĞRAFLI

Okul müdürü, 1620 rakımlı Dümen Dağı'na kepçeyle çıkıp zirve taşını ve bayrak direğini yenilediOkul müdürü, 1620 rakımlı Dümen Dağı'na kepçeyle çıkıp zirve taşını ve bayrak direğini yenilediOkul müdürü, 1620 rakımlı Dümen Dağı'na kepçeyle çıkıp zirve taşını ve bayrak direğini yenilediOkul müdürü, 1620 rakımlı Dümen Dağı'na kepçeyle çıkıp zirve taşını ve bayrak direğini yeniledi

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