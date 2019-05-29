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Okul müdürü 7 ayda 68 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ortaokul müdürü Hasan Hammutoğulları (37), eşinin ve çocuklarının şikayeti üzerine uyguladığı diyet ile 7 ayda 68 kilo vermeyi başardı.

Okul müdürü 7 ayda 68 kilo verdi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ortaokul müdürü Hasan Hammutoğulları (37), eşinin ve çocuklarının şikayeti üzerine uyguladığı diyet ile 7 ayda 68 kilo vermeyi başardı. 156 kilodan 88 kiloya düşen ve artık eski kıyafetlerini kullanamayan Hammutoğulları, "Şimdi çok mutluyum" dedi.
Ali Öztürk Ortaokulu Müdürü Hasan Hammutoğulları, 156 kiloya ulaşmasının ardından sağlık sorunları yaşamaya başladı. Eşi ve 2 çocuğunun da kilosundan şikayet etmesi üzerine Hammutoğulları, uyguladığı diyet ve spor ile 88 kiloya düştü. 7 ayda 68 kilo veren, eski kıyafetleri olmadığı için yenilerini alan Hammutoğulları, "Kendi sağlığımın yanı sıra eşim ve çocuklarım için zayıflama kararı aldım. Zayıflama kararı aldığım zaman tartıldığımda 156 kilo geliyordum. Ameliyatın riskli olabileceği için diyet uygulama kararı aldım. Mevcut diyet programlarının aksine, kendi vücuduma uygun bir diyet uygulamaya başladım. Meyve ve pişmemiş sebze ağırlıklı beslendim. Un, şeker ve tuzu hayatımdan tamamıyla çıkardım. Açlığımı bastırmak için de günde 7-8 fincan Türk kahvesi içtim. Böylece aradan geçen 7 ay içerisinde 68 kilo verdim" dedi.
Uzun süre görüşmediği arkadaşlarının kendisini zayıflamış haliyle görünce çok şaşırdığını anlatan Hammutoğulları, "Eski kıyafetlerimi görünce çok şaşırıyorum. Şimdi kilolarımdan kurtuldum ve çok mutluyum. Eşim ve çocuklarım da yeni halimi çok beğeniyor. Arkadaşlarım ise beni görünce tanıyamıyor ve herkes beni irademden dolayı kutluyor" diye konuştu.
Diyete ilk başladığı 20 günde çok zorlandığını, ama geri adım atmadığını anlatan Hammutoğulları, kilolarından şikayet edenlerin sağlam irade ve kendi vücuduna uygun diyet yöntemiyle başarılı olacağını da sözlerine ekledi.

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Okul müdürü 7 ayda 68 kilo verdiOkul müdürü 7 ayda 68 kilo verdiOkul müdürü 7 ayda 68 kilo verdiOkul müdürü 7 ayda 68 kilo verdi

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