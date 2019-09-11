Okul müdürü dersler aksamasın diye öğretmenin çocuğuna bakıyor

Şanlıurfa'da öğretmenin bakıcısı işten aniden ayrılan 1 yaşındaki çocuğuna, öğrencilerin dersi aksamasın diye okul müdürü bakmaya başladı.

Merkez Haliliye ilçesindeki Fevzi Çakmak Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Merve Keskin'in kızı Deniz Keskin'in bakıcısı işten ayrıldı. Öğretmen Keskin, durumu okul müdürü Abdurrahman Arsu'ya bildirdi. Bunun üzerine Müdür Arsu da Keskin'e kızına okula getirmesi halinde kendisinin bakabileceğini

Kızını Arsu'ya teslim eden öğretmen Merve Keskin, daha sonra 25 öğrencisine ders verdi. Okul müdürü Arsu, odasında bir yandan küçük Deniz'e bakarken, bir yandan da okulun idari işlerini yürüttü.

- "Bir çocuğa, 25 öğrenci feda edemezdik"

Okul Müdürü Abdurrahman Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim yılının birkaç gün önce başladığını hatırlattı.

Öğrencilerin öğretmensiz kalmasını istemediğini, bunun için de elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Aksu, şunları söyledi:

"Hocamız beni aradı, bakıcısının işi bıraktığını ve okula gelemeyeceğini, çocukla yalnız kaldığını, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Biz de 'Siz getirin çocuğu, hem iş yaparım hem de çocuğumuza bakarız.' dedik. Biz burada bir çocuğa bakarız, 25 çocuğu feda etmek istemedik. Tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Öğretmenimiz şu an sınıfta, öğrencileriyle ilgileniyor. Biz de burada hem çocuğumuza bakıyoruz, hem de işimizi yapıyoruz. İnşallah bakıcı işini de bugün yarın halledecek öğretmen arkadaşımız."