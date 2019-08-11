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Okul müdürü duvarlara renk katıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın, görevli olduğu okulu duvarlara ve zemine yaptığı çizimlerle renklendiriyor - Suat Aydın: -"Amacımız öğrencilerimizin bahçeye çıktığında sanatsal, sportif ve kültürel anlamda bilgilerini artırmak"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın, görevli olduğu okula, duvarlarına ve zeminine yaptığı çizimlerle renk katıyor.

Yaz tatilinin başlamasının ardından öğrencilerin boşalttığı Cumhuriyet İlkokulunda ön kayıtlar ve veli bilgilendirme işlemleri için bulunan Müdür Suat Aydın, zaman zaman boya önlüğü giyerek okulun zeminine ve duvarlarına rengarenk çizimler yapıyor.

Kimi zaman geleneksel çocuk oyunu seksek için zemine şekiller çizen Aydın, kimi zaman da farklı objeleri çocukların ilgisini çekecek biçimde duvarlara yansıtıyor.

Yaptığı resimlerle okulu yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlayan Aydın'ın çalışmaları veliler tarafından da beğeniliyor.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatile gitmek yerine okulda öğrenciler için bir şeyler yapmanın daha huzur verici olduğunu söyledi.

Elinden geldiğince okula katkıda bulunmaya çalıştığını ifade eden Aydın, "Yaz tatilinde okulumuzun fiziki şartlarını iyileştirmek için çalışma yapıyoruz. Bir taraftan okula gelen öğrencilerimizin ön kayıtlarını yapıyoruz bir taraftan da okulumuzu yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlıyoruz. Çocuklarımızın sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda gelişmelerini sağlamak için okulumuzun duvarlarına, yerlere bazı çizimler yapıyoruz." dedi.

- Duvarlarda ünlü sanatçıların resimleri de var

Okulun duvarlarına ünlü Türk sanatçılarının resimlerini yaptırarak, yanlarına da onlarla özdeşleşen cümleleri yazdıklarını anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Yerlere geleneksel çocuk oyunları için parkurlar oluşturduk. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimizle Tekirdağımızın, Türkiyemizin yazar ve şairlerinin siluetlerini yaptırıp onların türkülerinden bir mısra yazdık. Amacımız öğrencilerimizin bahçeye çıktığında sanatsal, sportif ve kültürel anlamda bilgilerini artırmak. Böylece yaz tatilini boşa geçirmemiş olduk."

Aydın, herkesin elinden geldiğince çocuklara, memlekete hizmet etmesi gerektiğini belirterek, kendisinin de bu anlayışla hareket ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
müdür Okul Suat Aydın Tekirdağ

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