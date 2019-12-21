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Okul müdürü silahlı saldırıda ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:43 | Son Güncelleme

Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir ilkokul müdürü ağır yaralanırken, kazada bir kadın da hafif yaralanarak hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi.

Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir ilkokul müdürü ağır yaralanırken, kazada bir kadın da hafif yaralanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör ile sokakta yürürken, Adnan Şahin’in (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Ümmet Öngör’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ümmet Öngör’ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri de kazada yoldan geçen Hasret Şener’in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaraladı. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırgan Adnan Şahin ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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