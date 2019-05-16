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Okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Bursa’da eğitim camiasının sevilen isimlerinden Okul Müdürü Oktay Tüfekçi son yolculuğuna uğurlandı.Orhaneli ilçesindeki Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Bursa’da eğitim camiasının sevilen isimlerinden Okul Müdürü Oktay Tüfekçi son yolculuğuna uğurlandı.
Orhaneli ilçesindeki Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tüfekçi’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Tüfekçi kurtarılamadı. Çevresine, "Çocuklar bu vatanın geleceği, son nefesimde bile öğretmen olarak öleceğim" diyen Oktay Tüfekçi’nin ölümü tüm yöreyi yasa boğdu.
54 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Oktay Tüfekçi aynı zamanda dağcılık sporu ile de yakından ilgileniyordu. Tüfekçi’nin cenazesi ikindi namazına müteakip Orhaneli ilçesi Durdubey Merkez Cami’nde kılındı. Cenazeye Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, dağcı arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Tüfekçi, Orhaneli İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

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